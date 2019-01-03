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09:50

Семьям погибших в Магнитогорске выплатят по одному миллиону рублей

происшествия

09:50

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС России

Семьи погибших при обрушении части жилого дома в Магнитогорске получат по одному миллиону рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области сообщает ТАСС.

Граждане, получившие тяжкий или средний вред здоровью, получат по 400 тысяч рублей. Гражданам с легким вредом здоровью выплатят по 200 тысяч рублей. Выплаты начнутся в четверг, 3 января.

По последним данным, в результате ЧП погибли 37 человек, но эта цифра неокончательная, поиски людей продолжаются. Опознаны тела 22 погибших, среди них три ребенка.

31 декабря произошел взрыв газа в жилом 12-подъездном доме в Магнитогорске, что привело к обрушению одного подъезда. Работу осложняет низкая температура в Магнитогорске и угроза дальнейшего обрушения дома.

Спустя несколько часов после ЧП в Магнитогорск прибыл Владимир Путин и провел экстренное совещание. По поручению президента создана правительственная комиссия для ликвидации последствий взрыва.

1 января спасатели обнаружили под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел под завалами 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Ребенка доставили на лечение в Москву самолетом главы Сбербанка Германа Грефа. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что состояние мальчика тяжелое, но стабильное.

Несколько СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что взрыв произошел в результате теракта. В Следственном комитете опровергли эту информацию. При исследовании завалов дома взрывотехники не обнаружили следов взрывчатки.

Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия

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