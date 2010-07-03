Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин завершил курс реабилитации

Ваня Фокин, которого спасли из-под завалов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, завершил курс реабилитации в челябинской больнице.
"Курс завершили, улучшение есть. Ортез-аппарат у нас с собой. Следующий курс реабилитации планируется где-то в июне", – цитирует ТАСС мать ребенка Ольгу Фокину. Реабилитационные процедуры нацелены на то, чтобы вернуть подвижность суставам.
Мальчика нашли спасатели 1 января. Состояние ребенка оценили как тяжелое. У него зафиксировали серьезное обморожение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка решили эвакуировать в Москву. Сначала он лежал в реанимации и лишь спустя две недели его перевели в обычную палату.
31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня. По поручению Владимира Путина всех жильцов поврежденного дома расселили в другие здания.
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