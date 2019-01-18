Спасенного в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату

Фото: ТАСС/Снимок с видео/пресс-служба МЧС РФ

Ваню Фокина, спасенного из-под завалов подъезда в Магнитогорске, перевели из реанимации в обычную палату, сообщает ТАСС.

11-месячный мальчик лежит в обычной палате. Как рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, мама с малышом очень комфортно устроены.

Она уточнила, что ребенок находится в хорошем настроении, играется, общается с мамой, начал уже говорить первые слова.

Также Скворцова отметила, что младенца могут выписать в феврале. "Мы не хотим делать долгоиграющих выводов, но надеемся, что, может быть, к годику, а годик малышу будет в феврале, уже можно будет думать о выписке и продолжении лечения в амбулаторных условиях. Мама чувствует себя много лучше и психологический настрой уже другой", – сказала министр.

Ребенок провел под завалами 35 часов. После обнаружения специалисты Федерального медико-биологического агентства, детские анестезиологи-реаниматологи и хирурги-травматологи доставили его в Москву.

Врачам удалось сохранить ножку младенцу, которая была сильно обморожена. Специалисты восстановили ее кровообращение. Теперь ножка находится вне угрозы.

Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием ребенка. После возвращения в сознание мальчик постепенно переходил на самостоятельное питание.

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