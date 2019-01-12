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Врачам удалось сохранить ножку младенцу из Магнитогорска, пострадавшему во время взрыва дома, сообщает Агентство "Москва".

Состояние 10-месячного Вани Фокина улучшилось, специалисты восстановили кровообращение ножки, которая была сильно обморожена. Теперь ножка находится вне угрозы.

Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием ребенка.

Как рассказал официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий, за минувшую неделю его состояние было стабильным с видимыми улучшениями. После возвращения в сознание мальчик постепенно переходит на самостоятельное питание.

Ребенок провел под завалами 35 часов. После обнаружения специалисты Федерального медико-биологического агентства, детские анестезиологи-реаниматологи и хирурги-травматологи доставили его в Москву.

31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить из резервного фонда правительства страны порядка 65 миллионов рублей на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим. Кроме того, выжившие жильцы разрушенного дома и те, кто потерял близких, получили выплаты из регионального бюджета.