Рошаль рассказал о состоянии спасенного после ЧП в Магнитогорске малыша

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии ребенка, эвакуированного в Москву после обрушения жилого дома в Магнитогорске.

"Состояние стабильное, с медленным улучшением", – рассказал он РИА Новости. По его словам, ухудшения нет, но малыш пока остается в реанимации.

Обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома на улице Карла Маркса произошло 31 декабря. Под завалами погибли 39 человек.

Одиннадцатимесячного Ваню Фокина обнаружили живым в кроватке. У ребенка диагностировали серьезные обморожения и закрытую черепно-мозговую травму. Мальчика перевезли в Москву.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что состояние малыша существенно улучшилось. Ребенок самостоятельно дышит, активно реагирует и общается с мамой.