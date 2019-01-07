Состояние спасенного после ЧП в Магнитогорске ребенка существенно улучшилось

Фото: ТАСС/Дмитрий Никитенко

Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после ЧП, существенно улучшилось, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, 10-месячный малыш самостоятельно дышит, активно реагирует и общается с мамой. Она добавила, что у него есть голос и он плачет, передает телеканал Москва 24. На лечение мальчика может уйти несколько месяцев.

Ребенок, у которого на момент 1 января диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, обморожение конечностей, обезвоживание и нарушение функции почек, по-прежнему остается в отделении реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Проведенные в столице диагностические исследования показали, что повреждений мозга у малыша нет. Кроме того, врачи, скорее всего, смогут спасти обмороженную ногу мальчика.

Перекрытия в одном из подъездов многоэтажки на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушились 31 декабря. Из-под завалов спасатели извлекли тела 39 погибших. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Следствие отрабатывает все версии обрушения дома. При этом следов взрывчатых веществ или их компонентов среди завалов эксперты не обнаружили.

В Магнитогорске попрощались со всеми погибшими при обрушении подъезда жилого дома. Траурные церемонии проходят с 4 января. Одного из погибших кремировали, 7 января пройдет захоронение урны.

Как рассказали в администрации Магнитогорска, ежедневно проходит прием граждан, которые пострадали в результате разрушения седьмого подъезда. Во всех подъездах, где сейчас живут люди, запущены лифты и есть горячая вода.