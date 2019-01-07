В Магнитогорске простились со всеми погибшими при обрушении дома

Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Челябинской области

В Магнитогорске попрощались со всеми погибшими при обрушении подъезда жилого дома, сообщает "Интерфакс".

Траурные церемонии проходят с 4 января. Одного из погибших кремировали, 7 января пройдет захоронение урны.

Как рассказали в администрации Магнитогорска, ежедневно проходит прием граждан, которые пострадали в результате разрушения седьмого подъезда. Во всех подъездах, где сейчас живут люди, запущены лифты и есть горячая вода.

Ранее в Таджикистане прошли похороны женщины и трех ее несовершеннолетних детей, которые погибли при обрушении дома. Тела погибших доставили в Таджикистан самолетом из Екатеринбурга.

Перекрытия в одном из подъездов многоэтажки на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушились 31 декабря. Из-под завалов спасатели извлекли тела 39 погибших. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Следствие отрабатывает все версии обрушения дома. При этом следов взрывчатых веществ или их компонентов среди завалов эксперты не обнаружили.

По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева из резервного фонда правительства выделят около 65 миллионов рублей на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим. Также стало известно, что региональные выплаты пострадавшим решили увеличить более чем на 40% − с 66 до 93 миллионов рублей.