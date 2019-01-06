Подъезд обрушившегося в Магнитогорске дома демонтируют до апреля

Восьмой подъезд обрушившегося жилого дома в Магнитогорске демонтируют до апреля 2019 года. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.
Как отмечено в документе, квартиры с 365-й по 416-ю, расположенные в восьмом подъезде − соседнем с тем, где произошел взрыв, были признаны непригодными для проживания. Они подлежат сносу.
Постановление администрации Магнитогорска предписывает "провести мероприятия, связанные с производством работ по демонтажу строительных конструкций восьмого подъезда дома №164 по проспекту Карла Маркса до 1 апреля 2019 года".
Ранее сообщалось, что в обрушившемся доме в Магнитогорске готовятся к демонтажу седьмого и восьмого подъездов. Их жителей расселят. Полного расселения пострадавшего дома пока не планируется.
Перекрытия в одном из подъездов многоэтажки на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушились 31 декабря. Из-под завалов спасатели извлекли тела 39 погибших. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Следствие отрабатывает все версии обрушения дома. При этом следов взрывчатых веществ или их компонентов среди завалов эксперты не обнаружили.
По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева из резервного фонда правительства выделят около 65 миллионов рублей на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим. Также стало известно, что региональные выплаты пострадавшим решили увеличить более чем на 40% − с 66 до 93 миллионов рублей.
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