Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России выделит из резервного фонда 65 миллионов рублей на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске.
"Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей", – сообщил премьер-министр в Twitter.
Трагедия произошла рано утром 31 декабря. Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился от взрыва бытового газа. Погибло 39 человек. После обвала из дома были эвакуированы десятки жильцов. Среди них десятимесячный ребенок. Ранее сообщалось, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и ребенок начал дышать самостоятельно.
Возбуждено уголовное дело. Криминалисты проверяют все версии крушения здания. Тела всех погибших опознаны.
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