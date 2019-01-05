Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

Фото: ТАСС/Снимок с видео/пресс-служба МЧС РФ

Десятимесячный ребенок, спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, снят с аппаратов искусственной вентиляции легких. Ребенок дышит самостоятельно, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава РФ Максима Радецкого.

Медики оценивают состояние мальчика, как стабильное. По словам Радецкого, за прошедшие сутки ему успешно произведена экстубация. "Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме", – отметил представитель ведомства.

Ребенок, у которого на момент 1 января диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, обморожение конечностей, обезвоживание и нарушение функции почек, по-прежнему остается в отделении реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Проведенные в столице диагностические исследования показали, что повреждений мозга у малыша нет. Кроме того, врачи, скорее всего, смогут спасти обмороженную ногу мальчика.

Трагедия, унесшая 39 жизней, произошла рано утром 31 декабря. Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса обрушился от взрыва бытового газа.

После случившегося из здания были эвакуированы десятки жильцов. Следователи завели уголовное дело. Сейчас криминалисты отрабатывают все версии крушения здания. Тела всех погибших людей были опознаны.

Ранее из-под завалов спасли пять кошек, собаку и попугая.