В девятиэтажном жилом доме Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, есть пострадавшие

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Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Магнитогорске в понедельник, есть пострадавшие, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

Как сообщили в МЧС, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился целый подъезд.

Сообщается, что есть пострадавшие. В настоящий момент информация уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.