Региональные выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличили более чем на 40%

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Региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличили с 66 до 93 миллиона рублей. Решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщает РИА Новости.

При этом региональные власти будет являться оператором федеральных выплат, распоряжение о которых 5 января подписал Дмитрий Медведев.

Согласно распоряжению премьера на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим из резервного фонда правительства выделят около 65 миллионов рублей.

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился 31 декабря. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело. Криминалисты проверяют все версии происшествия.