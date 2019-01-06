В Магнитогорске снесут два подъезда обрушившегося дома

Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС России

В Магнитогорске снесут седьмой и восьмой подъезды обрушившегося дома, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

На время демонтажа отселят жителей пятого и шестого подъездов. Полного расселения пострадавшего дома пока не планируется.

После демонтажа двух подъездов специалисты проведут повторную экспертизу. В остальных подъездах уже подключены отопление, холодная вода. Ожидается включение лифтов и подача горячей воды.

Обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома на улице Карла Маркса произошло 31 декабря. Под завалами погибли 39 человек.

Ранее стало известно, что региональные выплаты пострадавшим увеличили с 66 до 93 миллиона рублей. При этом местные власти будут являться оператором федеральных выплат.

Согласно распоряжению Дмитрия Медведева на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим из резервного фонда правительства выделят около 65 миллионов рублей.