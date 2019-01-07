Погибшую в Магнитогорске семью с тремя детьми хоронят в Таджикистане

В Таджикистане проходят похороны женщины и трех ее несовершеннолетних детей, которые погибли при обрушении части жилого дома в Магнитогорске, сообщает ТАСС.
Церемония проходит в открытом режиме в Кушониене, в Хатлонской области республики. Тела погибших доставили в Таджикистан самолетом из Екатеринбурга.
Отец семьи находится в реанимации областной больницы в Челябинске. Он перенес сложную операцию на легких и находится в стабильно тяжелом состоянии.
Перекрытия в одном из подъездов многоэтажки на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушились 31 декабря. Из-под завалов спасатели извлекли тела 39 погибших. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Следствие отрабатывает все версии обрушения дома. При этом следов взрывчатых веществ или их компонентов среди завалов эксперты не обнаружили.
По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева из резервного фонда правительства выделят около 65 миллионов рублей на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим. Также стало известно, что региональные выплаты пострадавшим решили увеличить более чем на 40% − с 66 до 93 миллионов рублей.
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