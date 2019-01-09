Мама спасенного из-под руин в Магнитогорске младенца дала откровенное интервью

Состояние спасенного в Магнитогорске мальчика улучшается
Состояние десятимесячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске, стабильно. Оно постепенно улучшается, заявил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Пока мальчик остается в реанимации, с ним постоянно находится его мама.
Ольга Фокина заявила, что пробудет с ним столько, сколько будет необходимо. Конкретных сроков по его восстановлению врачи пока не называют, уточнила она. Отец также, возможно, приедет к сыну, рассказала Ольга.
Врачи стараются восстановить микроциркуляцию крови в обмороженных конечностях. Мозг малыша не поврежден.
Ребенок провел под завалами 35 часов. Сотрудник МЧС рассказал о спасении младенца.
После обнаружения специалисты Федерального медико-биологического агентства, детские анестезиологи-реаниматологи и хирурги-травматологи доставили его в Москву.
31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома. Жертвами трагедии стали 39 человек. МЧС детально изучит произошедшее.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить из резервного фонда правительства страны порядка 65 миллионов рублей на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим. Кроме того, выжившие жильцы разрушенного дома и те, кто потерял близких, получили выплаты из регионального бюджета.
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