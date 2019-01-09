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11:22

МЧС пристально изучит трагедию в Магнитогорске

происшествия

11:22

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Фото: ТАСС/Илья Московец

Трагедию, произошедшую в конце 2018 года в Магнитогорске, детально изучит МЧС России. Такое заявление сделал первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян на селекторном совещании, передает РИА Новости.

Распоряжение об изучении чрезвычайной ситуации и действий по ликвидации последствий подготовит научно-техническое управление МЧС. Для работы привлекут ВНИИ ГО ЧС.

По словам Чуприяна, в материалы включат выводы, предложения и детальное изучение деятельности всех служб. Впрочем, работу МЧС, региональных и силовых структур представитель ведомства оценил положительно.

"Они продемонстрировали высокое профессиональное мастерство и высокие человеческие качества спасателей", – отметил Чуприян, отдельно поблагодарив губернатора Челябинской области, мэра Магнитогорска и руководство Магнитогорского металлургического комбината.

31 декабря в одном из подъездов многоэтажного жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушились перекрытия. Жертвами трагедии стали 39 человек. После случившегося следователи завели уголовное дело.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить из резервного фонда правительства страны около 65 миллионов рублей на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим. Кроме того, выжившие жильцы разрушенного дома и те, кто потерял своих близких, получили выплаты из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что доставленный в Челябинск после ЧП в Магнитогорске пациент по-прежнему находится в тяжелом состоянии. У него диагностированы тяжелая сочетанная травма с повреждением каркастности легких, повреждением брюшной полости, разрывом селезенки и черепно-мозговая травма.

Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия

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