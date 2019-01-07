Более 300 пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске получили выплаты

Около 42,5 миллиона рублей выплатили из регионального бюджета пострадавшим при обрушении подъезда многоэтажки в Магнитогорске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Челябинской области, выплаты уже получили 328 человек,
Помимо этого, по данным пресс-службы, семьям 18 погибших перевели средства из федерального бюджета. "Благотворительные средства направлены на 72 договора аренды и погребение 39 погибших", − сказано в сообщении.
Региональные власти передадут семьям погибших по 1 миллиону рублей, получившим тяжелые или средней степени тяжести травмы − по 400 тысяч рублей, а получившим легкий вред здоровью − по 200 тысяч рублей. Материальную помощь также окажут тем, кто лишился имущества. Им выплатят от 50 до 500 тысяч рублей.
31 декабря в одном из подъездов многоэтажки в Магнитогорске обрушились перекрытия. Спасатели извлекли из-под завалов тела 39 погибших. Следователи рассматривают несколько версий обрушения. Возбуждено уголовное дело.
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 65 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим. А губернатор Челябинской области постановил увеличить общую сумму региональных выплат с 66 до 93 миллионов рублей.
Состояние спасенного в Магнитогорске мальчика значительно улучшилось
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