Более 300 пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске получили выплаты

Фото: ТАСС/Валерий Шердюков

Около 42,5 миллиона рублей выплатили из регионального бюджета пострадавшим при обрушении подъезда многоэтажки в Магнитогорске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Челябинской области, выплаты уже получили 328 человек,

Помимо этого, по данным пресс-службы, семьям 18 погибших перевели средства из федерального бюджета. "Благотворительные средства направлены на 72 договора аренды и погребение 39 погибших", − сказано в сообщении.

Региональные власти передадут семьям погибших по 1 миллиону рублей, получившим тяжелые или средней степени тяжести травмы − по 400 тысяч рублей, а получившим легкий вред здоровью − по 200 тысяч рублей. Материальную помощь также окажут тем, кто лишился имущества. Им выплатят от 50 до 500 тысяч рублей.

31 декабря в одном из подъездов многоэтажки в Магнитогорске обрушились перекрытия. Спасатели извлекли из-под завалов тела 39 погибших. Следователи рассматривают несколько версий обрушения. Возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 65 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим. А губернатор Челябинской области постановил увеличить общую сумму региональных выплат с 66 до 93 миллионов рублей.