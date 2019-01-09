Доставленный в Челябинск после ЧП в Магнитогорске пациент остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в больнице.
"Поступивший из Магнитогорска пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. Ему была проведена операция, больше никаких операций не планируется", – сказала представитель медучреждения, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что у 26-летнего мужчины диагностированы тяжелая сочетанная травма с повреждением каркастности легких, повреждением брюшной полости, разрывом селезенки и черепно-мозговая травма.
В настоящий момент в больницах Магнитогорска остаются четыре человека, пострадавших в результате ЧП. Информация о состоянии должна появится позднее.
Во вторник, 8 января, в кафедральном соборе Вознесения Христова прошла панихида по погибшим в результате ЧП в Магнитогорске. В этот день исполнилось девять дней со смерти людей, которые погибли при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.
Трагедия произошла утром 31 декабря. В одном из подъездов многоэтажки в Магнитогорске обрушились перекрытия. Спасатели извлекли из-под завалов тела 39 погибших. Возбуждено уголовное дело.
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 65 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим. А губернатор Челябинской области распорядился увеличить общую сумму региональных выплат с 66 до 93 миллионов рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.