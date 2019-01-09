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Доставленный в Челябинск после ЧП в Магнитогорске пациент остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в больнице.

"Поступивший из Магнитогорска пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. Ему была проведена операция, больше никаких операций не планируется", – сказала представитель медучреждения, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у 26-летнего мужчины диагностированы тяжелая сочетанная травма с повреждением каркастности легких, повреждением брюшной полости, разрывом селезенки и черепно-мозговая травма.

В настоящий момент в больницах Магнитогорска остаются четыре человека, пострадавших в результате ЧП. Информация о состоянии должна появится позднее.

Во вторник, 8 января, в кафедральном соборе Вознесения Христова прошла панихида по погибшим в результате ЧП в Магнитогорске. В этот день исполнилось девять дней со смерти людей, которые погибли при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.

Трагедия произошла утром 31 декабря. В одном из подъездов многоэтажки в Магнитогорске обрушились перекрытия. Спасатели извлекли из-под завалов тела 39 погибших. Возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 65 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим. А губернатор Челябинской области распорядился увеличить общую сумму региональных выплат с 66 до 93 миллионов рублей.