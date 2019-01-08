В Магнитогорске проходит панихида по погибшим при обрушении подъезда

Фото: ТАСС/Илья Московец

В кафедральном соборе Вознесения Христова проходит панихида по погибшим при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска, сообщается на сайте Магнитогорской епархии.

Во вторник, 8 января, исполняется девять дней со смерти людей, которые погибли при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.

Литургия началась в 09.00 (07.00 мск), панихида – в 11.00 (09.00 мск).

Ранее стало известно, что около 42,5 миллиона рублей выплатили из регионального бюджета пострадавшим в Магнитогорске.

31 декабря в одном из подъездов многоэтажки в Магнитогорске обрушились перекрытия. Спасатели извлекли из-под завалов тела 39 погибших. Возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 65 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим. А губернатор Челябинской области распорядился увеличить общую сумму региональных выплат с 66 до 93 миллионов рублей.