Поврежденный взрывом дом в Магнитогорске признали пригодным для жизни

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Многоэтажка в Магнитогорске, которая пострадала от взрыва газа 31 декабря, признана пригодной для дальнейшего проживания. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области со ссылкой на заключение Главгосэкспертизы.

С 1 апреля все желающие смогут вернуться в свои квартиры. "Для тех, кто решил дождаться окончания строительно-монтажных работ, продлена еще на три месяца компенсация средств на аренду жилья. Также выплаты за аренду жилья дополнительно в течение трех месяцев будут предоставляться гражданам, которые не готовы вернуться на Карла Маркса 164, а новую квартиру еще не приобрели", – отмечается в сообщении.

Сейчас специалисты проводят косметический ремонт в подъездах дома, в скором времени планируют приступить к ремонтным работам на торцевых частях здания.

ЧП, унесшее 39 жизней, произошло рано утром 31 декабря 2018 года. От взрыва рухнули перекрытия одного из подъездов 10-этажного дома. После случившегося следователи завели уголовное дело.

Спустя почти два месяца жители 54 разрушенных квартир оформили новое жилье. В их числе был и Евгений Фокин, чей младший сын Ваня чудом выжил при обрушении, пролежав под завалами сутки. Лечением ребенка, который уже покинул больницу, занимались московские врачи.

Еще до начала демонтажа поврежденной части дома жильцы многоэтажки обратились к Владимиру Путину с просьбой расселить все здание. Вскоре президент дал соответствующее поручение губернатору Челябинской области.