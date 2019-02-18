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12:42

Жители 54 квартир из обрушившегося дома в Магнитогорске оформили новое жилье

происшествия

12:42

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Фото: ТАСС/Илья Московец

Жители 54 квартир дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв, получили новое жилье. Одна из квартир приобретена в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

Все из приобретенных квартиры куплены на вторичном рынке жилья, две – в новостройке. Всего в седьмом и восьмом подъездах, которые подлежат демонтажу, 92 квартиры. Уведомления на получение нового жилья подали все проживавшие в них.

По данным на 18 февраля, в благотворительный фонд помощи пострадавшим поступило 60,1 миллиона рублей. Из них материальная помощь на аренду жилых помещений составила 7,32 миллиона рублей.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов извлекли тела 39 человек.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, на месте пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске могут обустроить сквер или парк.

14 февраля 11-месячного Ваню Фокина, спасенного из-под завалов, выписали из НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии. Ребенку не понадобится дальнейшая реабилитация.

Выживший при обрушении дома в Магнитогорске Ваня Фокин вернулся домой

Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия

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