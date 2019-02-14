Ване Фокину не потребуется специальная реабилитация

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Ване Фокину, которого выписали из НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, специальная реабилитация не потребуется. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план лечения ребенка, передает Агентство "Москва".

"Ножка восстановилась, перелом, который был с этой же стороны, сросся. В дальнейшем просто обычное развитие, как у всех детей, но, разумеется, под наблюдением", – сообщил директор НИИ, заслуженный врач России Валерий Митиш.

Ребенка выписывают в удовлетворительном состоянии. "В настоящий момент состояние ребенка удовлетворительное, он активен, играет, поэтому мы с чистой совестью отпускаем его домой на амбулаторное лечение", – отметил лечащий врач ребенка, заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский.

Благодарность врачам и всем, кто принимал участие в спасении Вани, выразила его мама Ольга Фокина. "Большая благодарность всем, кто принимал участие в спасении, выздоровлении Вани. Вам, вашему институту, всем врачам большое спасибо и большая благодарность", – сказала Фокина после выписки.

Врачей также поблагодарил Сергей Собянин. Глава города отметил, что за состоянием ребенка, выжившего при обрушении подъезда жилого дома, следила вся страна.

Ранее сообщалось, что мальчика, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, в четверг, 14 февраля, выписали из столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Ваня через несколько дней отметит свой первый день рождения. 16 февраля ему исполнится год.

Мальчика нашли спасатели 1 января. Состояние ребенка оценили как тяжелое. У него зафиксировали серьезное обморожение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка решили эвакуировать в Москву. Сначала он лежал в реанимации и лишь спустя две недели попал в обычную палату.

Ваня Фокин, выживший после взрыва в Магнитогорске, возвращается домой

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня. По поручению Владимира Путина всех жильцов поврежденного дома расселят в другие здания.

Некоторые СМИ сообщили о том, что запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке в Магнитогорске. Однако следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что версия взрыва газа остается приоритетной.