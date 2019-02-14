Спасенного в Магнитогорске малыша выписали из больницы

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Мальчика, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, в четверг, 14 февраля, выписали из столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщает Агентство "Москва". 11-месячного Ваню Фокина вместе с мамой ждут в родном городе его папа и старший брат.

Ваня через несколько дней отметит свой первый день рождения. 16 февраля ему исполнится год.

Ребенок был найден спасателями 1 января в 30-градусный мороз. Он пробыл под завалами 35 часов, его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. После осмотра мальчика врачи оценили его состояние как крайне тяжелое – у него были серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение. Только через две недели малыша перевели из реанимации в обычную палату.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал спасение младенца общей победой врачей. "Не дай бог произошло бы что-то неладное, нам бы этого не простили. Мне приятно сказать, что мы поддержали честь и достоинство детских хирургов страны", – сказал хирург.

Стационарного лечения ребенку больше не требуется. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план реабилитации ребенка.

Спасенного в Магнитогорске ребенка выпишут из больницы 14 февраля

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске и последующее частичное обрушение подъезда произошли утром 31 декабря. По предварительным данным, причиной трагедии, унесшей жизни 39 человек, стал взрыв бытового газа.

После случившегося следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Весь поврежденный дом было решено расселить.