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10:10

Рошаль назвал спасение младенца из Магнитогорска общей победой врачей

происшествия

10:10

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Фото: ТАСС/Снимок с видео/пресс-служба МЧС РФ

Спасение жизни 11-месячного Вани, найденного под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске, стало общей победой детских хирургов. Такое заявление сделал президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на открытии VII научно-практической конференции "Неотложная детская хирургия и травматология", передает Агентство "Москва".

Медик напомнил, что младенец пролежал на холоде 35 часов. Затем он долгое время был на искусственной вентиляции. Среди многочисленных травм у ребенка диагностировали обморожение правой стопы. В такой ситуации врачи, по словам Рошаля, оказались заложниками трагического случая.

"Не дай бог произошло бы что-то неладное, нам бы этого не простили. Мне приятно сказать, что мы поддержали честь и достоинство детских хирургов страны. Сегодня в 11 часов мы будем Ваню выписывать, со всем справились. Это наша общая победа", – сказал хирург.

Он добавил, что спасение мальчика было бы невозможным без работников экстренных служб в Магнитогорске, которые сработали самоотверженно и достойно.

Обрушение произошло рано утром 31 декабря 2018 года. Жертвами трагедии, случившейся из-за взрыва бытового газа, стали 39 человек. После случившегося следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Весь поврежденный дом было решено расселить.

Через чутки после ЧП из-под завалов достали живого младенца. Пострадавшего ребенка отправили на лечение в Москву.

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Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия

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