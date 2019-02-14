"Спасение сына считаю его вторым рождением": Ваню Фокина выписывают из больницы

14 февраля маленький Ваня Фокин, чудесным образом спасенный из-под завалов в Магнитогорске, готовится к долгожданной выписке. А через два дня малышу, за судьбой которого следила вся страна, исполняется ровно один год. Портал Москва 24 узнал у его родителей о планах на первый день рождения сына, и вспомнил, через что пришлось пройти семье Фокиных от страшного предновогоднего утра до полного выздоровления Вани.

Фото: телеканал Москва 24

"Точно будет торт и шарики"

"Для Вани это как второе рождение", – с волнением в голосе делится мама Ольга. Она уже раздумывает над тем, как провести этот важный для сына день.

Отец Вани Евгений Фокин работает, готовит новую квартиру к встрече с семьей, поэтому думать о подарке ему пока некогда. "До происшествия мы даже не думали, как справлять его день рождения. Планов нет и до сих пор. Надо с мамой разговаривать, я работаю, поэтому постоянно с сыном не нахожусь. 14 февраля нас выписывают, и в пятницу уже будем дома. Надеюсь, что на день рождения Вани соберется вся семья", – поделился папа Вани.

"Я пока не знаю, что будем дарить, но точно торт будет и шарики", – добавил он.

Мама, в свою очередь, рассказала нам, что подарок уже подготовлен:

Я заказала ему именную мягкую игрушку, собачку. На животике будет написано имя, дата рождения, вес, рост при рождении. Это символический подарок, ведь спасение сына я считаю его вторым рождением



Также Ольга говорит, что сейчас Ваня проявляет особый интерес к пирамидкам и кубикам, складывает и собирает их в домик, поэтому будет рад любым развивающим игрушкам. А вот старший сын Дима пока подарок брату не подготовил, но, возможно, что-то еще сделает.

Спустя полтора месяца после трагедии вместе с вами вспоминаем историю необыкновенного спасения малыша из Магнитогорска.

Беда под Новый год

Предновогоднее утро 31 декабря 2018 года. Россияне уже закупили икру и шампанское, в холодильниках – заливное и торты, тазики с салатами тоже ждут своего часа. Жители Магнитогорска спят в теплых квартирах, украшенных гирляндами и новогодними елками. В одной из квартир – семья Фокиных: мама Ольга и два ее сына – трехлетний Дима и десятимесячный Ваня. Мама спит со старшим на диване, а Ваня лежит в детской кроватке. Папа, Евгений Фокин, в эту ночь работает в смене.

Фото: ТАСС/Снимок с видео МЧС

Шесть утра, 31 декабря. Раздается взрыв. Обрушается подъезд жилого дома №164 на проспекте Карла Маркса. Это 26 квартир, в которых по документам проживает 46 человек. Причина трагедии – взрыв газа. Первыми на место приезжают сотрудники 25-й пожарной части и начинают эвакуацию людей, потом прибывают спасательные группы МЧС.

Ольге Фокиной с трехлетним сыном удается выбраться сразу. Она тут же звонит мужу и сообщает, что дом рухнул, они стоят на улице, без Вани… Отец мгновенно срывается и приезжает на место. Евгений признается, что, увидев произошедшее, у него оборвалось сердце: вместо родного подъезда стоит одна стена и вокруг развалины.

09:30, 31 декабря. На месте работают уже 10 кинологических расчетов МЧС, 575 человек и 123 единицы техники. В первые часы удается спасти 18 человек, но уже обнаружены тела двоих погибших. В спасение Вани даже его родителям верится мало, ведь за три часа на морозе (а ночью температура опускалась до -26 градусов) у них у самих окоченели ноги. Что могло случиться с десятимесячным малышом за это время, не хотелось даже и думать. Евгений рвался помочь спасателям разбирать завалы, но никого не пускали, поэтому семья Фокиных приняла решение уехать с места трагедии.

Немногим позже, 31 декабря. Евгений увидел в интернете, что требуются волонтеры. Одел спецовку, валенки и поехал на место обрушения. Там вновь никого не пускали, но благодаря спецовке ему все же удалось пройти. На месте Евгений встретил маму и брата, и остался с ними, в тот момент он был нужен семье.

Утро, 1 января. Страна встречает Новый год, а Евгений снова едет к обрушенному дому. Вновь проходит за оцепление и вдруг видит диван, на котором спала его жена с сыном. Понял, что и кроватка с Ваней должна быть рядом, надо искать здесь! Сообщил об этом одному из спасателей, было решено делать лаз, но пробраться туда пока было невозможным. Пробовали подобраться и со стороны проспекта, и со двора, но одновременно тоже было нельзя, часть завалов убирали кранами.

Евгений оставил свой номер телефона сотруднику МЧС и попросил позвонить, когда будут разгребать этот участок. Сам он с женой поехал в штаб за вещами для себя и старшего ребенка.

Позже, 1 января. Спасатели периодически устраивают минуту тишины. И в одну из таких минут услышали детский плач. По словам начальника управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧП центра "Лидер" Петра Гриценко, пришлось остановить технику, чтобы еще раз убедиться. Плач действительно был, хотя Ваня тоже затихал, когда затихали все вокруг.

Десятимесячного мальчика извлекли из-под завалов с черепно-мозговой травмой, переломами и серьезными обморожениями. Но все же это было чудо: несмотря на то, что Ваня провел под плитами на морозе 35 часов, он выжил.

Вся страна переживает за Ваню

Фото: телеканал Москва 24

Родителям сразу позвонили, и они тут же поехали в больницу. По словам спасателей и врачей, Ваня остался в живых благодаря тому, что находился в кроватке и был тепло укутан. Помимо этого, его голова была зажата между элементами дверки шкафа, что позволило младенцу дышать и долго ждать помощи. Специальным медицинским бортом мальчика в тяжелом состоянии доставили в Москву. За его здоровьем лично следит глава "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии" Леонид Рошаль. В первые дни января Ваня лежит в реанимации, с ним постоянно находится мама.

3 января. Вся страна следит за состоянием маленького Вани Фокина. В этот день появились первые хорошие новости: состояние ребенка постепенно улучшается, еще через два дня он уже стал самостоятельно дышать, а 7 января – пришел в сознание и узнал маму. Но под большим вопросом находится состояние его правой ножки. Врачи обеспокоены, что из-за сильного обморожения есть риск ампутации.

В этот же день, 3 января, заканчиваются спасательные операции в Магнитогорске. В результате жертвами трагедии из-за взрыва газа стали 39 человек, среди них шестеро детей.

18 января. Врачам удается спасти ножку Вани без операционного вмешательства. После этого родителям впервые за все напряженные дни удалось выдохнуть. Мама стала с надеждой смотреть на выздоровление сына и верить в его будущее. А папа занялся восстановлением документов и бытовыми делами. На время поиска новой квартиры папа со старшим сыном живут у бабушки.

13 февраля. В эти дни Ваня уже активно кушает, играет и купается, как и любой другой ребенок. Врачи обещают выписать его из больницы 14 февраля, а вся семья хочет поскорее переехать в новую двухкомнатную квартиру, которую они уже приобрели. Фокины выбирали дом в том же районе Магнитогорска, чтобы старшего сына Диму не переводить в другой садик, и он смог продолжить общаться со своими друзьями.

16 февраля. Ваня отмечает свой первый день рождения, один год. Этот праздник с ним разделит, наверное, вся страна. Но самым главным для семьи Фокиных будет впервые за полтора месяца после трагедии собраться вместе и вновь разделить тепло и любовь самых родных и близких людей.