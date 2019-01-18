Найденного под завалами в Магнитогорске младенца выпишут в феврале

Фото: ТАСС/Снимок с видео/пресс-служба МЧС РФ

Найденного под завалами в Магнитогорске младенца могут выписать в феврале. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Мы не хотим делать долгоиграющих выводов, но надеемся, что к годику, а годик малышу будет в феврале, уже можно будет думать о выписке и продолжении лечения в амбулаторных условиях", – приводит слова Скворцовой Агентство "Москва". Она рассказала, что мама ребенка чувствует себя лучше, у нее изменился психологический настрой.

Скворцова также рассказала, что мальчику не понадобится операция на правой ножке, которая получила сильное обморожение. "Ножка будет ровненькая, пальчики уже сейчас розовые и все сохранные, поэтому правая ножка будет такая же здоровая, как и левая", – сообщила министр. Малыш пока не может ходить, но уже стоит в кроватке.

Ранее сообщалось, что мальчика перевели из реанимации в обычную палату.

Спасатели обнаружили 10-месячного мальчика Ваню Фокина под завалами дома в Магнитогорске, подъезд которого обрушился после взрыва газа 31 декабря 2018 года. Ребенок провел под обломками 35 часов, получил серьезные обморожения конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы голени. В тот же день пострадавшего доставили на лечение в Москву. Малыша спасло то, что в момент трагедии он находился в кроватке и был тепло укутан. В те дни температура воздуха в Магнитогорске опускалась ниже минус 20 градусов. Жертвами происшествия стали 39 человек.

