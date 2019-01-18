Версия взрыва газа в Магнитогорске остается приоритетной – СК

Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске, сообщает ТАСС. Как рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, версия взрыва газа остается приоритетной.
Она уточнила, что с самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и анализа всех доказательств.
Журналистам Петренко рекомендовала не доверять сообщениям террористических организаций. По ее словам, они часто приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке в Магнитогорске.
31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома. Жертвами трагедии стали 39 человек.
В пятницу стало известно, что Ваню Фокина, спасенного из-под завалов подъезда в Магнитогорске, перевели из реанимации в обычную палату. 11-месячный мальчик лежит в обычной палате. Как рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, ребенок находится в хорошем настроении, играется, общается с мамой, начал уже говорить первые слова. Младенца могут выписать из больницы в феврале.
Ребенок провел под завалами 35 часов. После обнаружения специалисты Федерального медико-биологического агентства, детские анестезиологи-реаниматологи и хирурги-травматологи доставили его в Москву. Врачам удалось сохранить ножку младенцу, которая была сильно обморожена. Специалисты восстановили ее кровообращение. Теперь ножка находится вне угрозы.
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