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10:49

Версия взрыва газа в Магнитогорске остается приоритетной – СК

происшествия

10:49

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Фото: ТАСС/Илья Московец

Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске, сообщает ТАСС. Как рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, версия взрыва газа остается приоритетной.

Она уточнила, что с самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и анализа всех доказательств.

Журналистам Петренко рекомендовала не доверять сообщениям террористических организаций. По ее словам, они часто приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке в Магнитогорске.

31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома. Жертвами трагедии стали 39 человек.

В пятницу стало известно, что Ваню Фокина, спасенного из-под завалов подъезда в Магнитогорске, перевели из реанимации в обычную палату. 11-месячный мальчик лежит в обычной палате. Как рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, ребенок находится в хорошем настроении, играется, общается с мамой, начал уже говорить первые слова. Младенца могут выписать из больницы в феврале.

Ребенок провел под завалами 35 часов. После обнаружения специалисты Федерального медико-биологического агентства, детские анестезиологи-реаниматологи и хирурги-травматологи доставили его в Москву. Врачам удалось сохранить ножку младенцу, которая была сильно обморожена. Специалисты восстановили ее кровообращение. Теперь ножка находится вне угрозы.

происшествия

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