Собянин поблагодарил московских врачей за спасение мальчика из Магнитогорска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные врачи, спасшие найденного под завалами в Магнитогорске Ваню Фокина, совершили чудо. Об этом Сергей Собянин написал в своем Twitter, поблагодарив медиков.

Глава города отметил, что за состоянием ребенка, выжившего при обрушении подъезда жилого дома, следила вся страна.

"Мальчик полностью восстановился. Спасибо нашим медикам и здоровья малышу!" – написал мэр, упомянув, что доктора работали под руководством президента НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

На момент трагедии в Магнитогорске, произошедшей из-за взрыва бытового газа, Ване было 10 месяцев. Под завалами погибли 39 человек, однако мальчика нашли живым спустя сутки. В общей сложности он пролежал на холоде 35 часов.

С многочисленными травмами его отправили на лечение в Москву. Сначала он лежал в реанимации и лишь спустя две недели попал в обычную палату.

По словам Леонида Рошаля, спасение пострадавшего ребенка стало общей победой детских хирургов.

14 февраля Ваню выписали из больницы. Уже завтра мальчик вернется в родной город, где 16 числа он отметит свой первый день рождения.

