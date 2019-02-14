Собянин поблагодарил московских врачей за спасение мальчика из Магнитогорска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные врачи, спасшие найденного под завалами в Магнитогорске Ваню Фокина, совершили чудо. Об этом Сергей Собянин написал в своем Twitter, поблагодарив медиков.
Глава города отметил, что за состоянием ребенка, выжившего при обрушении подъезда жилого дома, следила вся страна.
"Мальчик полностью восстановился. Спасибо нашим медикам и здоровья малышу!" – написал мэр, упомянув, что доктора работали под руководством президента НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
На момент трагедии в Магнитогорске, произошедшей из-за взрыва бытового газа, Ване было 10 месяцев. Под завалами погибли 39 человек, однако мальчика нашли живым спустя сутки. В общей сложности он пролежал на холоде 35 часов.
С многочисленными травмами его отправили на лечение в Москву. Сначала он лежал в реанимации и лишь спустя две недели попал в обычную палату.
По словам Леонида Рошаля, спасение пострадавшего ребенка стало общей победой детских хирургов.
14 февраля Ваню выписали из больницы. Уже завтра мальчик вернется в родной город, где 16 числа он отметит свой первый день рождения.
Ваня Фокин, выживший после взрыва в Магнитогорске, возвращается домой
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