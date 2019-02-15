На месте обрушившегося дома в Магнитогорске может появиться парк

На месте пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске могут обустроить сквер или парк, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
По его словам, на месте обрушившегося дома будет общественное пространство.
"Можно назвать это парком, можно – сквером. Пока в целом мы не можем всю эту территорию использовать, до сих пор ясности нет. Когда демонтаж проведем, будет экспертиза, и тогда уже будем понимать", – сказал Дубровский РИА Новости.
31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня.
23 января власти Челябинской области заявили о завершении выплат пострадавшим. Деньги не получили только те, кто находится за пределами региона.
14 февраля, 11-месячного Ваню Фокина, спасенного из-под завалов, выписали из НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии. Ребенку не понадобится дальнейшая реабилитация. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план лечения малыша.
Спасенный после взрыва дома Ваня Фокин вернулся из Москвы в Магнитогорск
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