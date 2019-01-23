Завершены выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске

Власти Челябинской области заявили о завершении выплат пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Деньги не получили только те, кто находится за пределами региона, сообщает ТАСС со ссылкой на министра социальных отношений Татьяну Никитину.
На помощь пострадавшим из федерального бюджета выделено 51,5 миллиона рублей, из бюджета региона – 66 миллионов рублей. Кроме того, 67 миллионов рублей выделил Магнитогорский металлургический комбинат. Еще 7,5 миллиона рублей поступило на благотворительный расчетный счет.
31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня. По поручению Владимира Путина всех жильцов поврежденного дома расселят в другие здания.
Ранее УФСБ России по Челябинской области организовало проверку информации о якобы готовящихся взрывах в Магнитогорске. Сообщения об угрозе взрывов поступили на электронные адреса жителей города и социальных учреждений. В пресс-службе горадминистрации назвали рассылку спамом, цель которого – посеять панику среди горожан.
18 января стало известно, что 11-месячного Ваню Фокина, спасенного из-под завалов подъезда в Магнитогорске, перевели из реанимации в обычную палату. Как рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, ребенок находится в хорошем настроении, играется, общается с мамой, начал уже говорить первые слова. Младенца могут выписать из больницы в феврале. Ребенок провел под завалами 35 часов.
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