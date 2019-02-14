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14 февраля, 22:56

Отец Вани Фокина показал Москве 24 новую квартиру семьи

происшествия медицина эксклюзив

14 февраля, 22:56

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Спасенного в Магнитогорске мальчика выписали из больницы в Москве

Годовалого Ваню Фокина 14 февраля выписали из больницы в Москве. К встрече с сыном готовится папа Вани Евгений Фокин, который во всю обустраивает новую квартиру, полученную после обрушения дома в Магнитогорске.

Папа Вани показал телеканалу Москва 24, в каких условиях теперь будет жить семья. По словам мужчины, ему еще предстоит собрать для Вани новую кроватку, которую уже купили. Правда, новоселье придется отложить, так как в новой квартире еще не до конца окончен ремонт.

"Здесь он будет с мамой спать, а его старший брат Димка в другой комнате. Здесь поставим кроватку, которую сейчас начнем собирать", – рассказал Евгений Фокин.

Годовалого малыша вместе с его матерью встречали около больницы спасатели с воздушными шарами и подарками. Они вручили младенцу форму, и, возможно, когда он вырастет, тоже станет спасателем.

Мальчика полностью вылечили, и он уже спокойно сидит на руках у мамы и с любопытством рассматривает камеру. Его мать Ольга Фокина благодарит врачей и всех, кто участвовал в спасении и выздоровлении ее сына. Сначала малышу грозила ампутация ноги, однако врачам удалось ее вылечить. Сейчас Ване уже можно вставать и учиться делать первые шаги.

"Состояние ребенка удовлетворительное, он активен, играет, всех нас радует, встречает с улыбкой, поэтому мы со спокойной совестью отпускаем его домой, на амбулаторное долечивание", – сказал завотделением гнойной хирургии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский.

"Ваню лечила вся страна. Это командная работа. Командная. И спасателей, и тех, кто перевозил, и сотрудников клиники. Самый большой молодец – это вот этот вот человек, Ваня. Какое счастье видеть его в таком состоянии. Вот большего в жизни, наверное, не надо", – сказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова сообщила, что во время перелета его будет сопровождать реаниматолог. В аэропорту Магнитогорска Фокиных также встретят врачи. Дальнейшего стационарного лечения ему не потребуется, он сразу отправится домой, медики будут его на дому наблюдать за ним. Детская больница Магнитогорска составит для него индивидуальный план реабилитации.

С утра 15 февраля свою жену и сына в Магнитогорске встретит глава семьи Фокиных, а 16 февраля маленький Ваня отметит свой первый день рождения.

Ранее сообщалось, что Ване Фокину, которого уже выписали из НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, специальная реабилитация не потребуется. Детская больница Магнитогорска составит для него индивидуальный план лечения.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня. По поручению Владимира Путина всех жильцов поврежденного дома расселят в другие здания. Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что версия взрыва газа является приоритетной.

Спасатели обнаружили 10-месячного мальчика Ваню Фокина под завалами дома в Магнитогорске, подъезд которого обрушился после взрыва газа 31 декабря 2018 года. Ребенок провел под обломками 35 часов, получил серьезные обморожения конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы голени. В тот же день пострадавшего доставили на лечение в Москву.

Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия медицина эксклюзив

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