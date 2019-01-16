Путин поручил расселить жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске

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Владимир Путин заявил о необходимости расселения жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске. Президент России отметил, что решить этот вопрос надо в максимально короткие сроки.

"Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая – 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте", – сказал глава государства, передает ТАСС.

Решением этого вопроса президент поручил заняться губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

В доме в Магнитогорске, где из-за взрыва обрушился подъезд, начали демонтировать стену. Жителей соседних подъездов для их безопасности попросили покинуть свои квартиры до завершения всех работ. Опустевшие квартиры возьмут под круглосуточную охрану.

Ранее замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков заявил, что особенности конструкции дома в Магнитогорске позволяют после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания.

Незадолго до этого специалисты решили снести седьмой и восьмой подъезды дома 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске, поскольку они не подлежат восстановлению. Всего в доме, построенном в 1973 году, было 12 подъездов.

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился 31 декабря. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливается причина произошедшего.