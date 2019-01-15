Стену взорвавшегося подъезда в Магнитогорске демонтируют 16 января

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В доме в Магнитогорске, где в ночь на 31 декабря из-за взрыва обрушился подъезд, в среду, 16 января, начнут демонтировать стену.

"До сегодняшнего дня в доме по проспекту Карла Маркса, 164 проводились подготовительные преддемонтажные работы. В среду, 16 января, начнется активная фаза демонтажных работ, будет демонтирована стена седьмого подъезда", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы городской администрации.

Жителей соседних подъездов для их безопасности попросят покинуть свои квартиры до завершения всех работ. Опустевшие квартиры возьмут под круглосуточную охрану. Собственникам разрешат ненадолго заходить в квартиру за необходимыми вещами.

Жильцы пятого и шестого подъездов сейчас располагаются в пунктах временного размещения. Людям предлагают приобрести квартиры в новых домах, но большинство склоняется к покупке вторичного жилья.

Когда демонтаж завершится, дом снова обследуют специалисты. Они примут окончательное решение о его безопасности для дальнейшего проживания.

В результате взрыва в Магнитогорске обрушились квартиры в одном из подъездов. Погибли 39 человек. Причиной обрушения дома, по основной версии, считается взрыв бытового газа. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников 11 января предположил, что очаг взрыва газа находится не выше третьего этажа. Точное место, где произошел взрыв, устанавливают следователи.