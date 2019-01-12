В Минстрое обосновали разделение дома в Магнитогорске на два здания

Фото: ТАСС/Валерий Шердюков

Особенности конструкции дома в Магнитогорске, при обрушении части которого погибли 39 человек, позволяет после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания. Об этом сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

По его словам, если посмотреть на температурный шов, то видно, что это фактически две стены, которые примыкают друг к другу. Волков пояснил, что это два дома, которые стоят на одном фундаменте. Они абсолютно отделены друг от друга, передает ТАСС.

Министр добавил, что подрядчику нужно аккуратно демонтировать плиты, чтобы не повредить шестой подъезд, а затем утеплить стены. Он рассказал, что во время демонтажа будет вестись непрерывный мониторинг состояния несущих конструкций дома. После завершения работ будет проведено комплексное обследование.

Ранее специалисты решили снести седьмой и восьмой подъезды дома 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске, поскольку они не подлежат восстановлению. В результате дом разделят на два здания. Всего в доме, построенном в 1973 году, было 12 подъездов.

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился 31 декабря. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело, устанавливается причина произошедшего.

Дмитрий Медведев сообщил, что на помощь пострадавшим из резервного фонда кабмина направлено 147 миллионов рублей. Премьер отметил, что размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья.