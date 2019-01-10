Мутко рассказал о выплатах пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

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Пострадавшие при обрушении дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Всего без квартир осталась 101 семья (238 человек). Компенсация за один квадратный метр площади утраченного жилья составит 31 725 рублей.

Средства переведут собственникам квартир и тем, у кого есть постоянная регистрация. По словам Мутко, деньги направят в ближайшее время.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что на помощь пострадавшим из резервного фонда кабмина направлено 147 миллионов рублей.

Региональные выплаты составят 93 миллиона рублей. При этом местные власти будут являться оператором федеральных выплат.

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился 31 декабря. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливается причина произошедшего.