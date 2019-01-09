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16:17

Дополнительные средства направлены для пострадавших в Магнитогорске

власть происшествия

16:17

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Фото: ТАСС/Валерий Шердюков

Дмитрий Медведев сообщил, что на помощь пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске из резервного фонда кабмина направлено 147 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Премьер отметил, что размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья.

Кроме того, Медведев напомнил, что на федеральном уровне такими вопросами занимается Минстрой и вице-премьер Виталий Мутко.

Ранее стало известно, что региональные выплаты пострадавшим увеличили с 66 до 93 миллионов рублей. При этом местные власти будут являться оператором федеральных выплат.

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился 31 декабря. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело. Криминалисты проверяют все версии происшествия.

Накануне жителей обрушившегося дома попросили забрать найденные при разборе завалов ценные вещи.

власть происшествия

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