Жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске попросили забрать ценные вещи

Власти Магнитогорска попросили жителей дома, где произошло обрушение подъезда, забрать найденные при разборе завалов ценные вещи. Об этом говорится на сайте администрации города.
"При разборе завалов дома №164 по проспекту Карла Маркса были найдены ценные вещи", – говорится в сообщении.
Жителей призвали обратиться по вопросам получения вещей в Ленинский межрайонный следственный отдел.
Как уточняется, за дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 83519-20-89-52.
Перекрытия в одном из подъездов многоэтажного жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушились 31 декабря. Из-под завалов спасатели извлекли тела 39 погибших. Следователи возбудили уголовное дело.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить из резервного фонда правительства около 65 миллионов рублей на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим.
Кроме того, региональные выплаты пострадавшим решили увеличить более чем на 40% − с 66 до 93 миллионов рублей.
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