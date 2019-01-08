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11:05

Жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске попросили забрать ценные вещи

происшествия

11:05

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Фото: ТАСС/Дмитрий Никитенко

Власти Магнитогорска попросили жителей дома, где произошло обрушение подъезда, забрать найденные при разборе завалов ценные вещи. Об этом говорится на сайте администрации города.

"При разборе завалов дома №164 по проспекту Карла Маркса были найдены ценные вещи", – говорится в сообщении.

Жителей призвали обратиться по вопросам получения вещей в Ленинский межрайонный следственный отдел.

Как уточняется, за дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 83519-20-89-52.

Перекрытия в одном из подъездов многоэтажного жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушились 31 декабря. Из-под завалов спасатели извлекли тела 39 погибших. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить из резервного фонда правительства около 65 миллионов рублей на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим.

Кроме того, региональные выплаты пострадавшим решили увеличить более чем на 40% − с 66 до 93 миллионов рублей.

происшествия

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