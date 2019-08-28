При пожаре в квартире в Басманном районе погиб человек

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пострадавший в результате пожара в жилом доме в центре столицы скончался. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах.

"Человек, пострадавший при пожаре в квартире в Басманном районе, умер в карете скорой помощи", - сказал он.

Пожар произошел в квартире на пятом этаже 10-этажного дома в Переведеновском переулке. Возгорание локализовали на площади в 15 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. Проводилась эвакуация жильцов.

Ранее в подмосковном Видном рабочие спасли от пожара семью при помощи строительной люльки. Огонь охватил квартиру на девятом этаже. Жильцы были готовы прыгать с балкона, чтобы спастись от пламени, но им на помощь подоспели рабочие. Они спустили вниз супругов и ребенка. Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали еще 40 соседей. В результате пожара пострадал один мужчина.