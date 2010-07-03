Рабочие в строительной люльке спасли жильцов из горящей многоэтажки

В подмосковном Видном рабочие спасли от пожара семью. Людей сняли с балкона горящей квартиры при помощи строительной люльки, передает телеканал Москва 24.
По данным телеканала, огонь мгновенно охватил квартиру на девятом этаже и жильцы уже собирались прыгать с балкона, чтобы спастись от пламени. Но тут на помощь им подоспели рабочие. Они спустили вниз супругов и ребенка на строительной люльке.
Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали еще 40 соседей. В результате пожара пострадал один мужчина. По словам врачей, он получил легкие ожоги. Возгорание ликвидировано.
Накануне троих человек, в числе которых был один ребенок, спасли от огня при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы. На балконе и в квартире на десятом этаже 12-этажки на Ярославском шоссе загорелись личные вещи и мебель. По данным МЧС, площадь возгорания составила семь квадратных метров. Пожар оперативно потушили, сведений о пострадавших не поступало.
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