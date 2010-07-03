Троих людей спасли от пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Троих людей спасли при тушении возгорания в жилом доме в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Пожар произошел по адресу: Ярославское шоссе, дом 8, корпус 2. На балконе и в квартире на 10-м этаже 12-этажки загорелись личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров.

Среди спасенных с вышележащих этажей людей был один ребенок. Сейчас пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.

В понедельник, 26 августа, огонь вспыхнул на территории Богородице-Рождественского женского монастыря, основанного в 1386 году. В одном из зданий загорелась кровля. Пожару присвоили первый уровень сложности. ЧП могло случиться из-за строительных работ в монастыре.