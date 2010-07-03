Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МЧС.

В данный момент открытое горение ликвидировали. Инцидент произошел по адресу Малая Дмитровка, дом 25.

Отмечается, что загорелась пятикомнатная квартира, которая сдается под офисы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Ранее возгорание произошло в кафе на первом этаже жилого дома на северо-западе Москвы. Сотрудники МЧС спасли четверых человек.