Кафе в жилом доме загорелось в Москве

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

В кафе на первом этаже жилого дома на северо-западе Москвы произошло возгорание. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В жилой многоэтажке по проезду Березовой рощи произошел пожар в кафе на площади 40 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники МЧС спасли четверых человек. Один пострадавший получил травмы.

"Пожар был ликвидирован. Жильцов дома эвакуируют", – уточнил источник.

Причины возгорания и иная информация сейчас уточняются.

Ранее в Королеве произошел пожар в здании завода ЦНИИмаш. Позднее сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.