В Королеве загорелось здание завода ЦНИИмаш

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Пожар произошел на заводе ЦНИИмаш в подмосковном Королеве. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что огонь вспыхнул на кровле отдельно стоящего административного здания. Подробности ЧП выясняются.

ЦНИИмаш – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Завод основан в 1946 году и сейчас является головным научно-исследовательским институтом Роскосмоса.



В Королеве горит крыша промышленного здания

В оперативной сводке МЧС опубликована информация о другом пожаре за сутки на территории региона. В городском округе Орехово-Зуево на одном из участков вспыхнуло деревянное здание.

Ранее сообщалось о пожаре на свечном заводе в Петербурге. Цех по производству свечей горел на площади четыре тысячи квадратных метров. Пожару присвоили пятый уровень сложности. В тушении огня принимали участие вертолет и пожарный поезд.