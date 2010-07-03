Превышений ПДК вредных веществ после пожара на химзаводе в Балашихе не обнаружено

19 августа, 20:47
19 августа, 20:47
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Фото: Агентство "Москва"
Роспотребнадзор не обнаружил превышения ПДК вредных веществ в воздухе после пожара на химзаводе в Балашихе.
По поручению управления Роспотребнадзора по Подмосковью на место происшествия выезжали специалисты филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". Они произвели отбор проб атмосферного воздуха на содержание следующих веществ: бензола, толуола, ксилола, фенола, формальдегида, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Согласно результатам лабораторных исследований, обнаруженные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе во всех указанных контрольных точках ниже предельно допустимых концентраций ПДК", – сообщили в ведомстве.
Возгорание произошло на заводе по производству синтетических смол в Балашихе. Огонь локализовали в 16:30, а в 16:40 ликвидировали открытое горение. С пламенем боролись 25 единиц техники и 78 человек.
Пожару присвоили второй номер сложности тушения из пяти возможных. Пострадавших в результате инцидента нет, люди покинули цех самостоятельно.
Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14:50.
Инцидент произошел по адресу: улица Звездная, дом 7.
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