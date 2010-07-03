Восемь человек погибли при пожаре в отеле в Одесской области

Восемь человек погибли в результате пожара в двухэтажном отеле в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В результате пожара погибли 8 человек и пострадало 10 человек (из них 7 человек спасены подразделениями Госслужбой по ЧС). Во время ликвидации пожара эвакуированы 136 человек", – говорится в сообщении.
По данным собеседника агентства, возгорание произошло в ночь на 17 августа. Пожар в отеле случился дважды: в 01:34 и 04:34. Его площадь составила почти тысячу квадратных метров.
В настоящий момент устанавливается причина произошедшего. На месте ЧП работает оперативная группа главного управления Госслужбы по ЧС в Одесской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
Сегодня ночью сообщалось о пожаре в административном здании Москвы в Басманном районе. Информация о возгорании в помещении поступила в 01:29 на улице Нижняя Красносельская. Ликвидировать его удалось в 01:52.
В здании находились 15 человек. Все они в рамках безопасности были эвакуированы силами охраны объекта. Пожар охватил огнем 30 квадратных метров.
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