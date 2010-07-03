В Петербурге локализовали возгорание в бизнес-центре

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге загорелся бизнес-центр. Пожарным удалось локализовать возгорание, сообщает РИА Новости.

У четырехэтажного здания, расположенного на Малом проспекте, 58, частично обрушилась крыша. Из бизнес-центра эвакуировали 550 человек. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Ранг пожара повысили до №3. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 135 человек и 33 единицы техники.

Спасатели уточняют, что два последних этажа бизнес-центра не эксплуатируются после ремонта.

Накануне пожар произошел на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области на площади 600 квадратных метров. Инцидент произошел в затоне Сибирский.