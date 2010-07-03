На теплоходе "Святая Русь" ликвидировали открытое горение

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В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области на площади 600 квадратных метров, передает РИА Новости.

Приволжская транспортная прокуратура выясняет причину ЧП и устанавливает нанесенный пожаром ущерб.

Инцидент произошел в затоне Сибирский. Изначально пламенем было охвачено 50 квадратных метров, но затем площадь пожара стремительно возросла.

В тушении задействованы 38 человек и 13 единиц техники, также был привлечен пожарный катер "Вьюн". На место происшествия выехали следственная группа и заместитель Приволжского транспортного прокурора. Данных о погибших или пострадавших нет. Судно не эксплуатируется с 2018 года, пассажиров на нем не было.

Трехпалубный теплоход "Святая Русь", ранее носивший название "Родина", был спущен на воду в ГДР в 1955 году. В 2006 году на нем проводилась последняя модернизация. Судно вмещает 216 пассажиров.