Возгорание на площадке "Дружбы" составило два квадратных метра

Возгорание утеплителя возле реконструируемого дворца "Дружба" на территории СК "Лужники" не скажется на сроках работ. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Лужники".
"Сегодня произошло возгорание утеплителя на площади два квадратных метра около реконструируемого здания дворца. К настоящему времени возгорание полностью потушено", – передает сообщение агентство "Интерфакс".
В пресс-службе отметили, что происшествие не отразится на сроках работ по реконструкции объекта.
Ранее в соцсетях сообщалось о сильном задымлении в районе "Лужников". В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве заявили, что сотрудники прибыли по этому адресу. Также в управлении отметили, что внешних признаков возгорания не было выявлено.
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