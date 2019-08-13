Очевидцы сообщили о пожаре в районе "Лужников"

Фото: телеграм-канал Mash

Пожарные проверяют информацию о пожаре в спортивном комплексе "Дружба", который является частью олимпийского комплекса "Лужники", передает Агентство "Москва".

"Поступила информация о возгорании в спорткомплексе "Дружба" на Лужнецкой набережной. Пожарно-спасательные подразделения выехали для проверки", – сообщил собеседник агентства.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве подтвердили, что сотрудники ведомства прибыли по данному адресу. В настоящее время проводится разведка, внешних признаков возгорания пока нет, отметили в МЧС.

Видео: телеграм-канал Mash