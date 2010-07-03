В цехе комбината стройматериалов в Москве произошел пожар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Один из цехов комбината стройматериалов загорелся на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МЧС России.

"Горит один из цехов комбината по адресу: улица Стандартная, дом № 6", – сказал собеседник агентства.

Московский главк МЧС сообщил, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано.

Информации о пострадавших нет.

Площадь цеха, где вспыхнул огонь, составляет 10 тысяч квадратных метров.

